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ПОЛІТИКА

Найбільший індійський НПЗ шукає альтернативу російській нафті на тлі санкцій ЄС

23 липня 2025, 14:12
Найбільший індійський НПЗ шукає альтернативу російській нафті на тлі санкцій ЄС
Фото: з вільного доступу
Закупівельна політика індійської компанії Reliance Industries опинилася під пильною увагою після введення ЄС нових обмежень на дизель, вироблений з російської нафти.

Найбільший нафтопереробний завод, що належить індійському мільярдерові Мукешу Амбані, почав шукати альтернативу російській нафті.

Про це повідомляє Bloomberg.

Закупівельна політика індійської компанії Reliance Industries опинилася під пильною увагою після введення ЄС нових обмежень на дизель, вироблений з російської нафти.

Згідно з даними трейдерів, наприкінці минулого тижня Reliance придбала нафту Murban з Абу-Дабі - це рідкісна для неї покупка.

Зазвичай компанія закуповує дешевші сорти, такі як російська Urals і важкі близькосхідні марки. Купівля Murban одразу після введення пакета санкцій вказує на можливі зміни в стратегії.

За словами обізнаних джерел, Reliance почала шукати способи диверсифікації своїх закупівель, щоб скоротити залежність від росії. Поки що росія залишається найбільшим постачальником нафти для компанії цього року.

Reliance та інші індійські переробники опинилися серед найбільших бенефіціарів війни москви проти України.

Європа відмовилася від російської нафти, що призвело до зниження цін на її постачання. Індійські компанії активно скуповували дешеву нафту і переробляли її на дизельне паливо, яке потім продавали європейським клієнтам. За даними Kpler, майже половина імпорту нафти Reliance цього року припала на росію.

Близько 20% всієї продукції Reliance, включно з дизелем, експортувалося в Європу. Тепер компанія опинилася в центрі тиску нового пакета санкцій ЄС, який набуде чинності 21 січня наступного року.

Хоча поки рано говорити про різку відмову від російської нафти, трейдери відзначають перші ознаки пошуку альтернативних постачальників на Близькому Сході.

Reliance доведеться знайти майже 600 тисяч барелів нафти на день у інших постачальників. Неясно, наскільки це буде можливо і за якою ціною.

Індія розкритикувала нові санкції ЄС. За словами глави МЗС країни Вікрама Місрі, при введенні вторинних санкцій необхідно зберігати "баланс".

ІндіяНПЗсанкціі проти росіїнафта рф

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