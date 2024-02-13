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Найбільший корабель британського флоту відбув на навчання НАТО

13 лютого 2024, 09:35
Найбільший корабель британського флоту відбув на навчання НАТО
Фото: PA
HMS Prince of Wales вдалося підготувати в рекордний термін.

Британський авіаносець HMS Prince of Wales взяв курс на Норвегію для участі в навчаннях НАТО Steadfast Defender 2024 - найбільших з часів Холодної війни. 

Про це йдеться на сайті Королівського флоту.

Замість стандартного терміну у 30 днів для підготовки судна до відплиття британським морякам вдалося закінчити всі роботи за тиждень. Міністр оборони Британії Грант Шаппс відзначив це у своєму привітанні на адресу екіпажу, висловивши захоплення "навичками та здібностями тих, хто служить у Королівському флоті".

Авіаносець буде очолювати ударну групу з восьми суден, чотири з яких братимуть участь в навчаннях під прапором Сполученого Королівства. Усього ж до морської частини навчань НАТО буде залучено 40 кораблів, а кількість лише британських моряків, залучених до події, сягатиме понад 20 тисяч. 

НАТОфлотБританіявійна в Україніросія окупанти

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