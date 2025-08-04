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Найбільший нафтопереробник Індії купив сировину в США замість рф – Reuters

04 серпня 2025, 12:33
Найбільший нафтопереробник Індії купив сировину в США замість рф – Reuters
Reuters наголошує, що Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, є найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем.

Провідна нафтова компанія Індії Indian Oil Corporation (IOC) придбала 7 млн барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу через тендер.

Про це повідомляє  Reuters.

Велика купівля нафти IOC на спотовому ринку відбулася після відкриття арбітражного вікна для американської нафти в Азії і в той час, як індійські державні нафтопереробні заводи призупинили купівлю російської нафти через зменшення знижок. Президент США Дональд Трамп попередив країни не купувати нафту у москви, яка перебуває під санкціями.
 
За даними джерел, IOC закупила 4,5 млн барелів американської нафти, 500 тис. барелів канадської нафти Western Canadian Select (WCS) і 2 млн барелів нафти Das, видобутої в Абу-Дабі. Такі більші, ніж зазвичай, закупівлі частково спрямовані на заміщення російської нафти.
 
Нагадаємо, незважаючи на погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту.
 
Індіянафтавійна в Україніросія окупанти

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