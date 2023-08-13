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ПОЛІТИКА

Найбільший постачальник зброї в Україні пов'язаний з екснардепом – NYT

13 серпня 2023, 16:54
Найбільший постачальник зброї в Україні пов'язаний з екснардепом – NYT
Фото: з вільних джерел
За даними видання, продажі компанії Пашинського Українська бронетехніка склали за минулий рік рекордних понад 350 мільйонів доларів, порівняно з 2,8 мільйона доларів за рік до війни.

Компанія, пов’язана з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським, якого підозрювали в корупції, стала найбільшим приватним постачальником зброї з початку війни.

Про це йдеться в розслідуванні The New York Times.

"У перші тижні війни, коли російська армія наступала на Київ, український уряд потребував зброї, причому швидко. Тому Міністерство оборони України зробило відчайдушний телефонний дзвінок. На іншому кінці дроту був Сергій Пашинський, колишній депутат, який багато років контролював військові витрати. Зараз він живе у фактичному політичному вигнанні у своєму заміському маєтку, відсунутий на другий план президентом Володимиром Зеленським та його обіцянкою викорінити корупцію... Але пан Пашинський мав зв'язки зі збройовим бізнесом і, що, можливо, не менш важливо, знав, як діяти в умовах війни, не боячись бюрократії. В уряді це зробило його джерелом скандалів. Під час війни це робило його безцінним. Він відповів на заклик", - йдеться в статті американського видання.

За даними The New York Times, продажі компанії Пашинського Українська бронетехніка склали за минулий рік рекордних понад 350 мільйонів доларів, порівняно з 2,8 мільйона доларів за рік до війни.

Ця компанія займається саме перепродажем зброї.

Розслідування опубліковано на тлі запиту адміністрації президента Байдена на додаткове фінансування Україні.

За словами журналістів, через потребу забезпечити передову зброєю, українська влада "воскресила фігури із важкого минулого України та скасувала, принаймні тимчасово, багаторічну антикорупційну політику".

За даними NYT, Пашинський зараз знову перебуває під слідством, а правоохоронці перевіряють його компанії.

Тим часом сам екснардеп заперечує будь-яку зацікавленість у збройному бізнесі.

зброявійна в Україніекс-нардеп

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