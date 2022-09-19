CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТурецький приватний банк Isbank, який вважається найбільшим за обсягом вкладів, у понеділок оголосив про припинення обслуговування карт російської платіжної системи "Мір" – її РФ почала використовувати після виходу Visa та MasterCard.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найбільший турецький приватний банк більше не буде обслуговувати російські карти "Мір"
Фото: з вільного доступу
У своїй заяві Isbank заявив, що прагне провадити діяльність у відповідності до національного законодавства і міжнародного права, постанов і принципів комерційного бізнесу.
Про припинення обслуговування турецьким банком російських карт "Мір" стало відомо після того, як міністерство фінансів США запровадило санкції проти виконавчого директора Національної системи платіжних карт Росії.
Нагадаємо, Анкара погодилася запровадити російський платіжну систему "Мір" у п’ятьох своїх банках після зустрічі президентів Туреччини та Росії – Реджепа Таїпа Ердогана й Владіміра Путіна – на початку серпня.
Міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті раніше заявляв, що турецький бізнес не повинен остерігатися можливих дій Сполучених Штатів через ведення економічної діяльності з російськими підсанкційними особами.
Із повномасштабним вторгнення РФ в Україну Туреччина швидко стала притулком для російських грошей, адже утрималася від запровадження санкцій проти Росії в унісон з G7. Топпосадовці США давно приватно висловлювали занепокоєння з цього приводу.
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19 09 2022 20:23 МЕДІА
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