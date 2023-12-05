Найбільший у світі айсберг почав дрейфувати – The Guardian

Його досліджуватимуть британські вчені.

Найбільший у світі айсберг A23a, який відколовся від Антарктиди 40 років тому та прикріпився до дна моря, відійшов та дрейфує до острова Південна Георгія.

Про це повідомляє The Guardian.

Минулого тижня Британська антарктична служба за допомогою супутникових знімків підтвердила, що айсберг, який у 1986 році відколовся від шельфового льодовика в Західній Антарктиді на південь від Чилі, відокремився від мілини в морі Уедделла. Він дрейфує в так звану "алею айсбергів" на шляху до субантарктичного острова Південна Георгія.

Британські вчені на криголамному науково-дослідному судні RRS Sir David Attenborough змогли особисто оглянути айсберг і запустити зйомку з дрона. Площа айсберга становить близько 4 000 кв. км, що більш ніж удвічі перевищує площу Лондона.