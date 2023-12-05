Найбільший у світі айсберг почав дрейфувати – The Guardian
05 грудня 2023, 14:35
Фото: з вільного доступу
Його досліджуватимуть британські вчені.
Найбільший у світі айсберг A23a, який відколовся від Антарктиди 40 років тому та прикріпився до дна моря, відійшов та дрейфує до острова Південна Георгія.
Про це повідомляє The Guardian.
Минулого тижня Британська антарктична служба за допомогою супутникових знімків підтвердила, що айсберг, який у 1986 році відколовся від шельфового льодовика в Західній Антарктиді на південь від Чилі, відокремився від мілини в морі Уедделла. Він дрейфує в так звану "алею айсбергів" на шляху до субантарктичного острова Південна Георгія.
Британські вчені на криголамному науково-дослідному судні RRS Sir David Attenborough змогли особисто оглянути айсберг і запустити зйомку з дрона. Площа айсберга становить близько 4 000 кв. км, що більш ніж удвічі перевищує площу Лондона.
Доктор Ендрю Мейерс, головний науковий співробітник судна, зазначив, що ученим неймовірно пощастило, що маршрут айсберга з моря Уедделла пролягав прямо через їх запланований шлях і вони змогли скористатися цією можливістю.
Лора Тейлор, біогеохімік, була частиною команди вчених, які брали зразки морської води навколо айсберга. Автори дослідження сподіваються, що ці зразки допоможуть визначити, як айсберг впливає на рівень вуглецю у воді.
"Ми знаємо, що ці гігантські айсберги можуть забезпечувати поживними речовинами води, через які вони проходять, створюючи сприятливі екосистеми в менш продуктивних районах зазначила. Ми не знаємо, який вплив на цей процес можуть мати окремі айсберги, їхній масштаб і походження", — зазначила Тейлор.
Професор Джерант Тарлінг, науковий керівник групи з екосистем, сказав, що відхід айсбергів з шельфових льодовиків є частиною природного життєвого циклу льодовиків.
"Ми знаємо, що ці гігантські айсберги можуть забезпечувати поживними речовинами води, через які вони проходять, створюючи сприятливі екосистеми в менш продуктивних районах зазначила. Ми не знаємо, який вплив на цей процес можуть мати окремі айсберги, їхній масштаб і походження", — зазначила Тейлор.