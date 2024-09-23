Один із найбільших у світі виробників зброї випускатиме боєприпаси у Литві – Bloomberg

Оборонна фірма вироблятиме 30-міліметрові боєприпаси на державному заводі.

Один із найбільших у світі виробників зброї Northrop Grumman Corporation налагодить випуск боєприпасів у Литві.

"Віцепрезидент Стефан О'Брайан підписав меморандум про взаєморозуміння з урядом Литви про виробництво 30 мм боєприпасів на існуючому державному підприємстві. Міністр оборони Лаурінас Кашчюнас очікує, що лінію запустять протягом року. Він зазначив, що боєприпаси будуть використовуватися для бойових машин піхоти", - пише видання.

"Цей проєкт, а також зміцнення давніх тісних відносин між Литвою та США, створить очевидну цінність для Литви та для нашого регіону в цілому, який перед викликами безпеки зацікавлений у мінімізації залежності від довгих ланцюжків поставок", - прокоментувала прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.