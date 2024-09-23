Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Один із найбільших у світі виробників зброї випускатиме боєприпаси у Литві – Bloomberg

23 вересня 2024, 18:09
Один із найбільших у світі виробників зброї випускатиме боєприпаси у Литві – Bloomberg
Оборонна фірма вироблятиме 30-міліметрові боєприпаси на державному заводі.
Один із найбільших у світі виробників зброї Northrop Grumman Corporation налагодить випуск боєприпасів у Литві.
 
Про це пише Bloomberg.
 
"Віцепрезидент Стефан О'Брайан підписав меморандум про взаєморозуміння з урядом Литви про виробництво 30 мм боєприпасів на існуючому державному підприємстві. Міністр оборони Лаурінас Кашчюнас очікує, що лінію запустять протягом року. Він зазначив, що боєприпаси будуть використовуватися для бойових машин піхоти", - пише видання.
 
"Цей проєкт, а також зміцнення давніх тісних відносин між Литвою та США, створить очевидну цінність для Литви та для нашого регіону в цілому, який перед викликами безпеки зацікавлений у мінімізації залежності від довгих ланцюжків поставок", - прокоментувала прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
 
Видання нагадало, що на початку цього року Литва підписала аналогічний договір з німецькою компанією Rheinmetall AG.
 
За даними видання, Литва прискорює початок роботи виробників зброї, щоб підвищити рівень безпеки в умовах дедалі складнішої ситуації після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
 
Литвабоєприпасивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 12:50
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Cуспільство
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 08:09
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється