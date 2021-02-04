Найближчої доби в Україні збережеться прохолодна погода

Найближчої доби погоду України визначатиме холодна повітряна маса, яка перемістилася з півночі Європи, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 3 квітня, вночі в південних, центральних, східних і Сумській областях помірні дощі. Вдень у західних, Донецькій і Луганській областях невеликі дощі, пише "Інтерфакс-Україна".

На решті території України без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в західних і північних областях місцями 0-3° морозу. Вдень 8-13° тепла.

У Карпатах вночі без опадів, удень невеликий дощ із мокрим снігом. Температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в суботу без істотних опадів. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура вдень 3 квітня в Києві була 25° вище нуля в 1990 році, найнижча вночі - 10,4° морозу в 1931 році.

У неділю, 4 квітня, в південних, східних і Дніпропетровській областях часом дощі, окремі грози. У більшості центральних областей невеликий дощ, у Карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території України без істотних опадів.

Вітер північно-західний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в південній і південно-східній частині 0-5° тепла. Вдень 7-12° тепла.

У Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в неділю без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 9-11° тепла.