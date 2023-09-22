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ПОЛІТИКА

Найближчим часом ні Україна, ні росія не досягнуть значних успіхів – розвідка Естонії

22 вересня 2023, 20:10
Найближчим часом ні Україна, ні росія не досягнуть значних успіхів – розвідка Естонії
Фото: Андрій Попіль
За словами Ківісельга, скоріше за все ситуація змусить російське командування більше ризикувати у застосуванні авіації.

У розвідці Естонії передбачають, що найближчим часом ситуація на фронті не зміниться ані на користь України, ані на користь москви.

Такі оцінки озвучив новий очільник центру військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Він зазначив, що найактивніші бойові дії продовжуються довкола Роботиного, де українські сили продовжують прориватися через російські оборонні укріплення; активні бої йдуть в районі Новопрокопівки і Вербового. Біля Новопрокопівки українські військові зайняли кілька важливих висот, що має сприяти подальшому успіху.

Також Ківісельг розповів, що росіяни перегруповують і перекидають сили, сподіваючись перешкоджати просуванню українських сил оборони в бік Мелітополя. На його думку, перекидання так званих "елітних" підрозділів, як 76-ї та 7-ї штурмових дивізій ВДВ свідчить, що російське командування вважає реалістичним тактичний успіх українського наступу на цьому напрямку.  

За словами Ківісельга, скоріше за все ситуація змусить російське командування більше ризикувати у застосуванні авіації.

На інших ділянках фронту суттєвих змін немає; триває систематична і складна робота для ізоляції Бахмута, але швидких успіхів не варто очікувати, зазначив він.

Водночас, очільник розвідувального відомства відзначив тяжкі втрати російської 72-ї мотострілецької бригади, та зауважив, що це один з перших підрозділів, який "збирали" з набраних у регіонах добровольчих батальйонів у 2022 році.

Також естонська розвідка відзначає, що рф намагається посилити тиск на ділянці Куп’янськ-Кремінна і перехопити там ініціативу; туди нещодавно перемістили частину новоствореної загальновійськової 25-ї армії, яка поки не мала бойового досвіду. Там помітили також штурмові підрозділи, набрані із в’язнів, що може свідчити про наміри використати їх для наступу так, як раніше використовували "вагнерівців"-в’язнів, та зберегти сили регулярних військ.

Також він відзначив, що Україна почала використовувати асиметричні методи для операцій у тилу противника, що стосується, зокрема, західного узбережжя Криму та західної ділянки Чорного моря, внаслідок чого Чорноморський флот рф витіснили звідти ближче до східного узбережжя. 

За словами Ківісельга, у найближчій перспективі Україна скоріш за все продовжить наступ на Запоріжжі та ймовірно досягне там тактичних успіхів.

"Проте зараз ми бачимо, що ситуація на фронті відносно складна і найближчими тижнями великого оперативного прориву не очікується", – зазначив він. 

війнарозвідка Естонії

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