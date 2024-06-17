Найближчим часом путін не буде зацікавлений у реальних переговорах – ISW

Аналітики ISW розповіли, навіщо кремлівський диктатор "проявляє інтерес" до переговорів.

російський диктатор путін наразі не зацікавлений у справжніх мирних переговорах щодо припинення агресії проти України. Таким чином він намагається схилити Захід до поступок, які порушать суверенітет України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"ISW продовжує вважати, що президент росії путін не зацікавлений у сумлінних переговорах і лише симулює інтерес до них в окремих випадках у рамках ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб схилити Захід до випереджальних поступок, які порушать суверенітет України", - йдеться у звіті.

Крім того, експерти інституту вважають, що найближчим часом не варто розраховувати на те, що путін буде зацікавлений у реальних переговорах.

Аналітики надали, що нещодавно російський диктатор виклав теорію перемоги росії в Україні, яка базується на його впевненості у здатності російських військ необмежено проводити наступальні дії, щоб пережити підтримку України з боку Заходу.