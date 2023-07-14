Найближчим часом Україна може розраховувати на великий успіх на фронті – розвідка Естонії

Гросберг розповів про тактику ЗСУ щодо знищення командних пунктів та логістичних центрів російських військ.

Дії українських військ під час контрнаступу і ознаки ускладнень для окупаційної армії рф можуть свідчити про те, що найближчим часом Україна може розраховувати на великий успіх на фронті.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг, повідомляє ERR.

На брифінгу в міністерстві оборони 14 липня Гросберг розповів про тактику ЗСУ щодо знищення командних пунктів та логістичних центрів російських військ точковими ударами, про успіхи в районах під Бахмутом та слова російського генерала, що вказують на вичерпування російських резервів

"Все це свідчить про те, що українці близькі до успіху", – сказав Гросберг.

Підготовчі наступальні операції, які зараз проводять ЗСУ, спрямовані на те, аби скувати російські частини на вузьких ділянках та знайти слабкі місця для прориву. З цією метою атакуються важливі транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління російської армії в тилу, пояснив полковник.

Він також розповів про те, що українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ та південь від міста, що дає можливість вести артилерійський обстріл міста, яке утримується російськими військами, та контролювати дороги, що ведуть до нього. Це, за словами Гросберга, ускладнює постачання для російських підрозділів, що там знаходяться.

Окрім того, великий вплив справляє той факт, що російські повітрянодесантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, все ще прив'язані до міста, зазнають втрат та не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв. Враховуючи, що десантники – це елітний російський підрозділ, бійці якого мають високий бойовий дух, така тактика виснаження, безумовно, позначається на їх мотивації.

"У якийсь момент це має призвести до більшого успіху", – вважає Гросберг.

На південному фронті, в районі Запоріжжя та Великої Новоселівки, українські підрозділи збільшили площу звільненої території і точковими ударами знищують ключові об'єкти росіян в цьому районі, продовжив Гросберг.

Він особливо відзначив удар по готелю у Бердянську, внаслідок якого цього тижня було вбито заступника командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Експерт також звернув увагу на звільнення російського генерала Івана Попова, як передбачається, через його критику на адресу генштабу та витоку записів про становище 58-ї армії під його командуванням. Гросберг навів твердження Попова, що частини дуже довго перебувають на передовій та не змінюються, окрім того, солдати масово гинуть через роботу артилерії супротивника.

"Все це говорить про те, що резерви російської федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються", – констатував Гросберг.