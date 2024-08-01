Найближчим часом Україна отримає $3,9 млрд від Штатів на зарплати та соцдопомоги

До кінця фіскального року, тобто до жовтня, Україна очікує отримати всі кошти бюджетної допомоги від США.

Найближчим часом до державного бюджету України надійде грант від США обсягом майже 3,9 млрд доларів США. Це – перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Гроші підуть на зарплати працівникам бюдежтної сфери та соцвиплати.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Відповідну угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Боб Сом.

Раніше уряд ухвалив рішення залучили ці гроші.

Залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю).

Це – перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає 7,8 млрд доларів США.

Кошти надійдуть через проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine), який є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення Росії він обʼєднує зусилля іноземних донорів для надання критично важливої підтримки уряду України.

Через проєкт PEACE in Ukraine до держбюджету з червня 2022 року вже залучено більше 25 млрд доларів США. Ця угода збільшить обсяг бюджетної підтримки в межах проєкту до майже 30 млрд доларів США, з яких понад 80% – кошти від Сполучених Штатів.

До кінця фіскального року, тобто до жовтня, Україна очікує отримати всі кошти бюджетної допомоги від США.