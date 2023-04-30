Найближчим часом всі побачать очікувані результати – Буданов

Очільник ГУР підтвердив свою впевненість у тому, що росія не може затягувати війну та розпадеться.

Буданов наголосив на важливому значенні контрнаступальної операції, основна мета якої - звільнення всіх українських територій.

Про це в інтерв'ю американського телеканалу PBS сказав начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов. Він додав, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.

Водночас керівник української воєнної розвідки погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна, щонайменше, зможе поліпшити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики росіян на території окупованого Криму і Донбасу.

Також начальник ГУР наголосив, що між російськими воєнізованими формуваннями немає єдності. Тому Генштаб рф хоче взяти під контроль приватні військові компанії.

"росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності", - зазначив він.

Буданов заявив, що росія здатна щомісяця мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

При цьому керівник воєнної розвідки наголосив, що Україна має достатньо власних сил і засобів, аби знайти російських злочинців, які вбивали чи знищувалися над громадянами.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - сказав головний розвідник.

На питання про те, чи не занадто оптимістичні прогнози про розпад росії, Буданов відповів коротко: "Можу сказати тільки одне - час покаже. Я залишаюсь на своїй позиції".