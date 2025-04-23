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Найдовший в світі тунель побудують між Данією і Німеччиною

23 квітня 2025, 13:38
Найдовший в світі тунель побудують між Данією і Німеччиною
фото - femern.com
Протяжність Фемарнбельта складе 18 км.

Під Балтійським морем між Данією та Німеччиною дують найдовший у світі збірний тунель Фемарнбельта. 

Споруда буде складатись з окремих елементів, як цеглини Lego, повідомляє телеканал BBC.

Довжина Фемарнбельта складе 18 км, він стане найдовшим у світі збірним автомобільним і залізничним тунелем. Сегменти тунелю будуть розміщені на морському дні, а потім з'єднані разом.

Головний будівельний майданчик проекту розташований біля північного входу в тунель, на узбережжі острова Лолланн на південному сході Данії. 

Об'єкт займає площу понад 500 гектарів і включає гавань і завод, на якому виробляються секції тунелю, звані "елементами".

Кожен елемент має довжину 217 м і ширину 42 м, армована сталь відливається з бетоном.

Більшість підводних тунелів, включаючи 50-км тунель під Ла-Маншем між Великою Британією та Францією, прокладаються через корінну породу під морським дном. Однак тут 90 окремих елементів будуть з'єднані, частинами, як цеглинки Lego.

"Ми б'ємо рекорди з цим проектом. Підводні тунелі будувалися і раніше, але ніколи в таких масштабах", - заявив гендиректор Femern Генрік Вінченсен.

 
НімеччинаДаніятунель

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