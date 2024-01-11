Найгучніший критик Трампа вирішив вийти з президентських перегонів – NYT

Він вирішив не перетягувати голоси в іншої кандидатури.

Колишній губернатор штату Нью-Джерсі та один із керівників Республіканської партії Кріс Крісті призупинив свою президентську кампанію. Політик відомий своїми глузливими та критичними висловлюваннями на адресу Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

Крісті ухвалив таке рішення під тиском своєї партії у середу, 10 січня.

"Сьогодні мені стало зрозуміло, що у мене немає шляху до перемоги в номінації. Тому сьогодні я призупиняю свою кампанію на пост президента США", - сказав він на заході у місті Віндхем, штат Нью-Гемпшир.

Це рішення фактично завершує етап президентської боротьби республіканців, усуваючи з поля найагресивнішого опонента Трампа. Крісті був єдиним помітним претендентом, який стверджував, що Трамп не придатний для роботи на посаді. Це твердження з самого початку фактично прирекло його кандидатуру на поразку.

Вихід політика з президентської гонки був ненадовго затьмарений, коли його спіймали на гарячому мікрофоні, де він відверто обговорював двох своїх суперників, - Ніккі Гейлі та Рона ДеСантіса.

"Її (Гейлі, - ред.) викурять, і ми з вами це знаємо. Вона не готова до цього", - сказав Крісті.

"ДеСантіс подзвонив мені, скам'янілий", - додав він.

Як зазначає NYT, пан Трамп негайно вхопився за ці зауваження, написавши у соцмережі Truth Social, що меседжі пана Крісті про пані Гейлі були "дуже правдивим твердженням".

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

35% респондентів у загальнонаціональному опитуванні сказали, що проголосували б за Байдена, такий самий відсоток тих, хто має намір проголосувати за Трампа.

Майже третина респондентів заявили, що не підтримують жодного з кандидатів. Близько 13% сказали, що не будуть голосувати, 9% заявили, що підтримають іншого кандидата, а 8% сказали, що досі не визначились.

Коли респондентів попросили обрати між двома прізвищами, вони розділилися порівну: Трампа і Байдена підтримали по 48% опитаних.

Опитування відобразило поляризований стан політики США: 76% демократів сказали, що проголосували б за Байдена на виборах 5 листопада, і так само 76% республіканців заявили, що підтримають Трампа.