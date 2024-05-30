Найкращі зарядні кабелі USB-C для iPhone, iPad і Mac

Починаючи з iPhone 15 і далі, а також з AirPods Pro 2, вам знадобиться кабель з USB-C на обох кінцях (USB-C-USB-C), щоб зарядити iPhone, якщо ви не заряджаєте бездротовим способом. Apple постачає кабель USB-C-USB-C з усіма новими iPhone, який можна використовувати для заміни будь-якого пристрою Apple, який має порт USB-C, включаючи AirPods і аксесуари Mac, після їх оновлення.

Плетений зарядний кабель Apple USB-C (1 м)

На відміну від досить слабких пластикових кабелів USB-C до Lightning від Apple, цей зарядний шнур для айфона 1 м має міцну плетену конструкцію, що означає, що він набагато менш імовірний, щоб його потерти або поламати через часте змотування та смикання. Apple також продає зарядний кабель USB-C довжиною 2 метри, який тепер також є плетеним — він розрахований на потужність до 240 Вт, надмірна потужність для iPhone, але найкраща зарядка для будь-якого пристрою Apple USB-C. Його швидкість передачі даних USB 2.0 надзвичайно низька порівняно з 5 Гбіт/с або швидшими кабелями USB-C, але вона така ж, як у Lightning. Це не має значення під час заряджання вашого iPhone, але якщо ви синхронізуєте iPad або Mac через кабель, швидкість передачі буде розчаровувати.

Кабель Anker 310 USB-C – USB-C – найкращий бюджетний зарядний кабель USB-C для iPhone 15

Як і Ford Model T, цей зарядний кабель USB-C потужністю 60 Вт доступний лише в чорному кольорі. Але Anker 310 — це якісний кабель із міцною плетеною конструкцією, який надзвичайно доступний, особливо в цій подвійній упаковці.

Його швидкість передачі даних повільна (480 Мбіт/с), але для заряджання iPhone або маленького MacBook це саме те, що вам потрібно за ціною, яка значно нижча від Apple. І, як ви прочитаєте пізніше в цій функції, він чудово підходить для заряджання iPad і MacBook середнього розміру.

Baseus Free2Draw Mini Retractable USB-C Cable 100W – найкращий висувний 100W USB-C кабель

Ще один висувний кабель USB-C, який не заплутується, має дивовижну назву Baseus Free2Draw. Подібно до висувного кабелю Cable Matters Retractable USB-C, це компактний кабель, який можна носити в кишені. Кого не дратує шухляда, повна незакріплених кабелів?

Він перевершує свого конкурента, підтримуючи зарядну потужність 100 Вт — цього достатньо навіть для найбільшого MacBook, тоді як максимальна потужність кабелю Cable Matters становить 60 Вт. Швидкість передачі даних, як і в альтернативі Cable Matters, є повільною, але придатною для використання 480 Мбіт/с USB 2.0. Він буде передавати дані, але його основна функція – зарядка.