Найкращу частину російської армії вже знищено — ГУР

росія вже втратила на війні найкращі підрозділи та техніку.

Запланований кремлем новий російський наступ провалився і не досяг поставлених цілей.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Юсов пояснив, що великий наступ росіян розпочався ще 24 лютого минулого року, а не декілька місяців тому. А анонсований пропагандистами наступ цієї зими – це "чергова пропагандистська афера" кремля і ІПСО.

За його словами, чутками про новий наступ рф намагалася залякати і дезорієнтувати Україну та її союзників.

"Ключові завдання, які Кремль ставив перед своїм окупаційним корпусом, які провалені вчергове – це вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Ми бачимо, що черговий раз ці завдання і терміни провалені", – заявив Юсов.

Він наголосив, що російський наступ на сході не зміг зламати оборону України. Першою причиною невдач окупантів була потужна оборона ЗСУ та спротив українців, а також санкційна політика.

Крім того, Юсов повідомив, що росія вже втратила на війні найкращі підрозділи та техніку.

"Найкраща частина російської армії вже знищена після 24 лютого на території України. Те саме стосується найкращої частини техніки й озброєння окупантів. Так, у них залишається чималий мобілізаційний потенціал, залишається багато переважно старих зразків озброєння в консервації. Але це все не може компенсувати втрати", – підсумував речник Головного управління розвідки.