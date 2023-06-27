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Найманці Прігожина знищили рідкісну і важливу для росіян авіатехніку – Ігнат

27 червня 2023, 11:43
Найманці Прігожина знищили рідкісну і важливу для росіян авіатехніку – Ігнат
Фото: Facebook/Rotary Clubs of the Philippines
Літаків Іл-22, які називають повітряними пунктами управління, в Росії є не більше 10.

Під час бунту найманців ПВК "Вагнер" на чолі з власником Євгеном Прігожиним у росії було знищено цінний та рідкісний літак Іл-22 і не тільки.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю Radio NV.

"Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації "Група Вагнера" на чолі з ватажком Євгеном Прігожиним "піти на москву" у рф було знищено літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації", – повідомив Ігнат.

Крім того, під час заколоту було знищено: два бойових гелікоптери (один типу Мі та один Ка-52), один військово-транспортний гелікоптер Мі-8 та один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод.

Ігнат зазначив, що гелікоптер Мі-8 – дуже цінний для російської армії. За його словами, таких авіасуден у росії "не так багато".

Щодо Іл-22, то речник Повітряних сил поінформував, що цей літак вже був уражений українськими зенітними ракетами. Тоді судно зазнало лише пошкоджень і повернулося на базу в росії, де, напевно, його відновили.

Ігнат розповів, що Іл-22 працює разом з літаком А-50. Саме А-50 спробували підірвати в білорусі партизани за допомогою дрона.

"Вони на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні", – сказав речник ПС.

Він додав, що Іл-22 також називають повітряним пунктом управління. Літак ретранслює сигнал і повідомляє про повітряну обстановку.

"Це теж важлива техніка, яка є на озброєнні російської армії. Я думаю, їх у росії також є до 10 одиниць – як і А-50. Але ураження його вперше – це теж для нас гарні новини. І плюс льотчики – це найцінніший здобуток. Пілотів так просто не підготуєш, потрібні роки, щоб виховати справжнього пілота, який може виконувати бойові завдання", – розповів Ігнат.

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