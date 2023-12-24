Найпопулярнішим політиком Німеччини цього року став Пісторіус

Саме міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус отримав найвищий рейтинг схвалення серед всіх німецьких політиків.

Про це написали в щорічному опитуванні агенції INSA на замовлення щотижневика Bild am Sonntag, посилається DW.

Борис Пісторіус -лівоцентристський соціал-демократ як і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Партія прийшла до влади наприкінці 2021 року і керує країною в коаліції із "Зеленими" та неоліберальними вільними демократами.

За даними опитування, 42% людей сказали, що хотіли б, аби Пісторіус мав більший вплив у німецькій політиці. Серед іншого, так сказали 55% виборців СДПН, 58% виборців "Зелених" і 48% виборців ВДП, а також 56% прихильників консервативної опозиційної коаліції ХДС/ХСС.

Попередниця Пісторіуса на посаді голови Міноборони ФРН, Крістін Ламбрехт в минулому році мала рейтинг схвалення на рівні 16%.

Рейтинг же самого канцлера Німеччини різко впав. Шольц отримав 26%, а це на 10 % пунктів менше, ніж торік.

Цього року в опитуванні INSA він посів 12-те місце за рейтингом схвалення, тоді як у 2022 році був на третьому.

Багато інших членів уряду Шольца також втратили від 5 до 7 відсоткових пунктів у порівнянні з їхнім рейтингом схвалення у 2022 році.