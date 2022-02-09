НОВИНИКосмічний телескоп James Webb вперше після початку роботи у космосі зробив фотографію екзопланетиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найпотужніший телескоп зробив фото екзопланети
Фото: Європейське космічне агентство
Екзопланетою на зображенні телескопа є HIP 65426 b. Вона приблизно у 6-8 разів перевищує масу Юпітера і за віком молода (приблизно від 15 до 20 мільйонів років) порівняно із Землею, якій 4,5 мільярда років.
Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).
Астрономи відкрили планету ще в 2017 році за допомогою інструменту SPHERE на великому телескопі Європейської південної обсерваторії в Чилі та зробили її зображення за допомогою коротких інфрачервоних хвиль.
Зображення James Webb, зроблене в середньому інфрачервоному світлі, показує нові деталі, які наземні телескопи не змогли б виявити.
Нагадаємо, найпотужніший телескоп "Джеймс Вебб" (James Webb) вартістю 10 млрд доларів був запущений у космос наприкінці грудня. Серед ключових цілей обсерваторії – вивчення перших екзопланет, зірок-піонерів.
Екзопланета або позасонцева планета - планета, яка плине космічним простором, або обертається навколо якоїсь зорі, але не нашого Сонця.
Раніше повідомлялося, що NASA опублікувало нове фото Фантомної галактики
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02 09 2022 13:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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