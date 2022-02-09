Найпотужніший телескоп зробив фото екзопланети

Космічний телескоп James Webb вперше після початку роботи у космосі зробив фотографію екзопланети

Екзопланетою на зображенні телескопа є HIP 65426 b. Вона приблизно у 6-8 разів перевищує масу Юпітера і за віком молода (приблизно від 15 до 20 мільйонів років) порівняно із Землею, якій 4,5 мільярда років.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).

Астрономи відкрили планету ще в 2017 році за допомогою інструменту SPHERE на великому телескопі Європейської південної обсерваторії в Чилі та зробили її зображення за допомогою коротких інфрачервоних хвиль.

Зображення James Webb, зроблене в середньому інфрачервоному світлі, показує нові деталі, які наземні телескопи не змогли б виявити.

Нагадаємо, найпотужніший телескоп "Джеймс Вебб" (James Webb) вартістю 10 млрд доларів був запущений у космос наприкінці грудня. Серед ключових цілей обсерваторії – вивчення перших екзопланет, зірок-піонерів.

Екзопланета або позасонцева планета - планета, яка плине космічним простором, або обертається навколо якоїсь зорі, але не нашого Сонця.