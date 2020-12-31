НОВИНИСтаном на 31 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано у Запорізький, Миколаївській, Черкаській, Київській, Одеській, Чернігівській областях, а також у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найвищі COVID-показники - у Києві й шістьох областях
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Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Запорізькій області - 559,3 на 100 тис. населення за останні 14 днів, у Миколаївській області - 503,1, у Черкаській області - 485,1, Київській області - 479,2, в Одеській області - 424,9, у Чернігівській області - 403,6, у Києві - 499,1.
Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 323,7 на 100 тис. населення.
Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 36,3% станом на 30 грудня. У Києві - 44,1% станом на 30 грудня.
Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській області - 50,2%.
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31 12 2020 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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