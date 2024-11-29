Найвищий суд Румунії відклав рішення про скасування першого туру виборів президента
29 листопада 2024, 19:11
Фото: з відкритих джерел
Рішення ухвалять наступного дня після інших виборів у Румунії – парламентських, запланованих на неділю 1 грудня.
Конституційний суд Румунії в пʼятницю, 29 листопада, відклав ухвалення рішення про анулювання результатів першого туру президентських виборів до наступного тижня.
Про це пише Digi24.
Найвищий румунський суд постановив, що винесе рішення про можливе анулювання результатів першого туру виборів президента в понеділок, 2 грудня.
У Центральній виборчій комісії Румунії раніше говорили, що в разі відповідного рішення Конституційного суду перший тур президентських виборів може бути проведений повторно.
Рішення ухвалять наступного дня після інших виборів у Румунії – парламентських, запланованих на неділю 1 грудня.
Другий тур виборів президента в країні має відбутись 8 грудня.
Напередодні румунський Конституційний суд уже розпорядився перерахувати майже 9,5 мільйона голосів, відданих у першому турі виборів президента, за скаргою одного з кандидатів.
Ці вибори стали сенсацією для Румунії та принесли перемогу в першому турі 62-річному незалежному кандидату Келіну Джорджеску, який став відомим своїми антизахідними заявами.