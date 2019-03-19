Назарбаєв оголосив про свою відставку
"Я прийняв рішення припинити свої повноваження в ролі президента. Цього року виповниться 30 років, як я посідаю найвищу посаду. Народ дав мені можливість бути президентом незалежного Казахстану", - сказав Назарбаєв, виступаючи зі зверненням до народу Казахстану 19 березня, інформує "Интерфакс".
Повноження президента країни переходять до спікера сенату парламенту Касима-Жомарту Токеєву.
Тепер Назарбаєв продовжить державну службу на посаді голови Ради безпеки та політичної партії "Нур Отан".
Нагадаємо, що раніше Нурсултан Назарбаєв затвердив нову редакцію національного алфавіту на основі латинської графіки і розпорядився перевести діяльність органів влади виключно на казахську мову.
Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1991 року, з моменту набуття країною незалежності. У 2007 році парламент надав йому як першому президенту балотуватися на посаду необмежену кількість разів.
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