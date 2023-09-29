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НАЗК призупинило статус міжнародних спонсорів війни для угорського OTP Bank та ще п'яти компаній-перевізників

29 вересня 2023, 21:23
НАЗК призупинило статус міжнародних спонсорів війни для угорського OTP Bank та ще п'яти компаній-перевізників
Фото: nazk.gov.ua
Відтепер компанії матимуть тимчасово призупинений статус.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявили, що призупиняють статус п'яти грецьких компаній-перевізників та угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Йдеться про Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD та угорський OTP Bank.

Зазначається, що відтепер компанії матимуть тимчасово призупинений статус. Подальше виключення їх з переліку залежатиме від виконання зазначених умов.

"Агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості росії продовжувати війну", - пояснюють у НАЗК. 

санкціївійна з РосієюНАЗКросія окупанти

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