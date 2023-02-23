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НАЗК внесло "Ашан" у перелік міжнародних спонсорів війни

23 лютого 2023, 15:56
НАЗК внесло
Джерело: mi100.info
Компанія відмовилась від припинення фінансування держави-терориста та не закрила свій бізнес в рф.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Ашан"  у перелік  міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що під час повномасштабного вторгнення росіі в Україну компанія відмовилась від бойкоту держави-терориста та не закрила свій бізнес у рф.

 "Вислів "Тебе в магазин, як за смертю посилати" ще ніколи не був настільки правдивим. Бо деякі компанії дійсно приносять смерть та страждання фінансуючи війну проти України, поки продовжують працювати в державі-терористі рф та сплачують там податки", - підкреслили в НАЗК.

Там нагадали, що завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення, російська дочірня компанія французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги", а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в рф.

"Для "Ашану" росія є другим за значимістю ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський "Ашан" сплатив 167 мільйонів доларів до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танків, 222 ракет "Калібр", або 477 тисячам автоматів АК-74. Ми не можемо дозволити, щоби росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців. Ми хочемо, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має працювати, тому ми внесли "Ашан" у перелік міжнародних спонсорів війни", — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

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