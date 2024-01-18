НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни швейцарського виробника шоколаду

Йдеться про світового виробника шоколаду Barry Callebaut.

Barry Callebaut продовжує активно підтримувати економіку росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.

Про це передає пресслужба НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідного світового виробника високоякісного шоколаду та какао-продуктів Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни.

Компанія продовжує утримувати в росії 3 фабрики та сплачувати податки до її бюджету.

"Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, швейцарська компанія Barry Callebaut доставляла агресору шоколад під виглядом товарів першої необхідності. Вона також постачала свою продукцію російській кондитерській фабриці, шоколад якої входить до сухпайків армії рф", - йдеться у повідомленні НАЗК.

Компанія виробляє товари під брендами Sicao та Chocovic, а також імпортує продукцію під брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella тощо. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії.

У рф Barry Callebaut працює понад 15 років і має на її території 3 фабрики. У москві в бізнес-центрі Alcon навіть розташовується Академія Шоколаду Barry Callebaut, яка є другою за розмірами у компанії.

Виробник здійснює свою діяльність через ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" та ТОВ "Барри Каллебаут Калининград". Разом вони сплатили податків до бюджету агресора на понад 33 млн дол. США у 2022 році. Також ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" є засновником ЗАТ "Инфорум-Пром" і ТОВ "Гор Трейд". Вони у 2022 році сплатили податків в рф на майже 500 тис. дол. США.

Barry Callebaut продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. У 2023 році на ринок росії компанією було імпортовано товарів на суму понад 94 млн дол. США, що більш ніж у 3 рази перевищує показники 2022 року. Серед імпортованих товарів - кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії.

Невдовзі після початку широкомасштабної війни рф проти України, у компанії заявили про постачання в росію товарів першої необхідності: "шоколад є частиною щоденного раціону багатьох".

Це твердження є маніпулятивним, оскільки відповідно до законодавства країни-агресора ані шоколад, ані какаомісткі продукти харчування не належать до продовольчих товарів першої необхідності.

Водночас виконавчий директор компанії Пітер Бун заявив, що "Військова операція в Україні була розпочата російським урядом, а не російським народом. Це різниця, яку ми пам'ятали, ухвалюючи ці важкі рішення. Крім того, ми є компанією, яка підтримуватиме своїх клієнтів. Нам не здається правильним усунутись від наших клієнтів та залишати їх без продукції споживачів, які не просили про цю військову операцію".

За інформацією НАЗК, жодних спроб засудити розв'язану росією проти України війну від керівництва Barry Callebaut не було.

Компанія продовжує активно підтримувати російську економіку, спонсоруючи таким чином агресію проти України.