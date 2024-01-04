НАЗК внесло литовську групу компаній Viciunai до переліку міжнародних спонсорів війни

Неодноразові заяви про припинення бізнесу та продаж виробництва в росії ніяк не вплинули на роботу компанії.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку, натомість Vici не зупиняє свої потужності у рф, шукає нових працівників та сплачує значні податки до бюджету агресора. Це стало підставою для внесення Viciunai Group до переліку Міжнародних спонсорів війни Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Компанія є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів. Крім того, що Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті, вона також є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та рф.

Ще у березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс заявив, що компанія піде з російського ринку впродовж 3-4 місяців.

Натомість стало відомо, що Viciunai не припиняє свою роботу у рф та залишається одним із найулюбленіших брендів російських споживачів.

Viciunai веде свій бізнес у росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у рф.

Наприклад, виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь" є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до 20 млн дол. США).

Дочірня компанія Viciunai ТОВ "БалтКо", офіційний представник компанії в росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив 2,5 млн дол. США.