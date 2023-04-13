Китайська Xiaomi Corporation визнана міжнародним спонсором війни

Компанія продовжує свою роботу у росії, незважаючи на агресію проти України.

За інформацією НАЗК, причиною внесення Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу у росії після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Від 2018 року Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій рф.

"Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в рф на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім", - наголошують в НАЗК.