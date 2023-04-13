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Китайська Xiaomi Corporation визнана міжнародним спонсором війни

13 квітня 2023, 19:10
Китайська Xiaomi Corporation визнана міжнародним спонсором війни
Фото: з вільного доступу
Компанія продовжує свою роботу у росії, незважаючи на агресію проти України.

За інформацією НАЗК, причиною внесення Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу у росії після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Від 2018 року Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій рф.
 
"Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в рф на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім", - наголошують в НАЗК.

Так, впродовж 2022 року року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці. За офіційним даними, 2021 року російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на 202 млн. дол. США.

"Це величезні кошти, з яких сплачуються не менш серйозні суми податків. Потім за рахунок цих самих податків утримується й російська армія, яка сьогодні вбиває українців", - кажуть в агентстві з запобігання корупції.

Зазначається, що російський ринок для Xiaomi є надзвичайно важливим, саме тому компанія навіть не збиралася виходити з РФ, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність.

Крім того, Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у росії.

"Так, Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави і має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій", - наголошують в НАЗК.

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