Названо найщасливішу країну Європи

Німеччина виявилася однією з найнещасливіших країн в опитуванні, випередивши лише Болгарію з показником 6,5.

Австрія стала самою щасливою країною у Європі у 2023 році.

Про це повідомила газета Independent з посиланням на дані Євростату.

Так, Австрія набрала 7,9 бала з 10 у щорічній публікації відомства про "показники якості життя", яка ґрунтується на опитуваннях, проведених у всіх країнах-членах Євросоюзу. Таким чином Австрія визнана найщасливішою країною з 27 членів блоку.

Польща, Фінляндія та Румунія посіли друге місце, набравши 7,7 бала з 10 можливих, тоді як найнижчий бал отримала Болгарія – єдина країна, яка набрала менше шести балів (5,6) за загальним індексом задоволеності життям.

Євростат заявив, що його публікація має на меті "зафіксувати тенденції суб'єктивного благополуччя європейських громадян", зазначивши, що "громадяни ЄС, як правило, цілком задоволені своїм життям в цілому, отримавши в середньому 7,1 бала з 10 можливих".

У звіті вказано, що такі фактори, як рівень освіти, сім'я та фінансова стабільність, вплинули на загальну задоволеність респондентів опитування своїм життям, а не лише матеріальний добробут.

"Цікаво відзначити, що деякі країни, які в недалекому минулому асоціювалися з низьким рівнем доходів – такі як Румунія та Польща – опинилися серед країн, де задоволеність життям є найвищою, що свідчить про складність зв'язку між суб'єктивним благополуччям та економічним добробутом", – підкреслили в Євростаті.

Італія, Іспанія та Франція, одні з найбільших економік ЄС, коливаються навколо середнього показника 7,1 бала.

Німеччина виявилася однією з найнещасливіших країн в опитуванні, випередивши лише Болгарію з показником 6,5.