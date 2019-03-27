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Названо області, де найактивніше користуються "ВКонтакте"

Дослідження проводилося з 1 листопада 2018 року до 14 лютого 2019 року
Найбільше в Україні користуються забороненою соцмережею "ВКонтакте" в Донецькій, Дніпропетровській області та в місті Києві.
Названо області, де найактивніше користуються "ВКонтакте" Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Про це свідчать результати дослідження "Русский мир" та вибори в Україні: про що говорять у ВКонтакте", повідомляє "Українська правда".

"Перше місце за кількістю активних профілів "Вконтакте" займає Донецька область. Друге - Дніпропетровська. Третє – Київ", - йдеться в опублікованому 27 березня дослідженні громадської організації "Інтерньюз-Україна".

Зазначається, що на четвертому місці Луганська область, але від неї не надто відстає Харківська та Одеська.

Дослідження проводилося з 1 листопада 2018 року до 14 лютого 2019 року.

Аналітики дослідили 1 млн профілів українського сегменту VK та майже 10 млн постів.

Нагадаємо, що 16 травня 2017 року, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У червні петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.

Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" закрили через санкції.

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27 03 2019 18:14
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