Названо області, де найактивніше користуються "ВКонтакте"
Про це свідчать результати дослідження "Русский мир" та вибори в Україні: про що говорять у ВКонтакте", повідомляє "Українська правда".
"Перше місце за кількістю активних профілів "Вконтакте" займає Донецька область. Друге - Дніпропетровська. Третє – Київ", - йдеться в опублікованому 27 березня дослідженні громадської організації "Інтерньюз-Україна".
Зазначається, що на четвертому місці Луганська область, але від неї не надто відстає Харківська та Одеська.
Дослідження проводилося з 1 листопада 2018 року до 14 лютого 2019 року.
Аналітики дослідили 1 млн профілів українського сегменту VK та майже 10 млн постів.
Нагадаємо, що 16 травня 2017 року, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У червні петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.
Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" закрили через санкції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію