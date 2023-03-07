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Названо організаторів осінніх диверсій на газопроводах "Північний потік" – NYT

07 березня 2023, 19:45
Названо організаторів осінніх диверсій на газопроводах
Фото: bigmir. net
За вибухом газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Нові розвіддані США свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої входили противники президента росії владіміра путіна. 

Про це з посиланням на джерела і дані розвідки повідомляє американське ліберальне видання The New York Times.

Більш конкретної інформації про те, хто саме стояв за організацією підривів газопроводів, не наводиться.

"Посадовці, які ознайомилися з розвідувальними даними, заявили, що, на їхню думку, диверсанти, найімовірніше, були громадянами України або росії, або ж і тими, й тими", – зазначається в статті NYT.

Також стверджується, що немає доказів причетності до нападу ані офіційної влади України або громадян США чи Британії, про що не раз говорила російська сторона, ані уряду власне росії, яку Київ і деякі європейські країни вважали винною у підриві власних газопроводів для дестабілізації енергетичного ринку в Європі.

Що стосується способу здійснення диверсії, то cпіврозмовники видання схиляються до версії, що вибухівка була закладена на "Північні потоки" за допомогою досвідчених водолазів, які не працювали на військові або розвідувальні служби, "але не виключено, що виконавці у минулому пройшли спеціалізовану державну підготовку".

Співрозмовники NYT відмовилися розкрити характер розвідданих, способи їх отримання або будь-які деталі щодо вагомості доказів, які вони містять.

Окремо The New York Times зазначає, що джерела розділилися в думках щодо того, наскільки важливою є нова інформація, але висловили оптимізм, що в подальшому зможуть отримати більше даних про диверсії, які дозволять встановити причетних до них.

Північний потікросіянибалтійське мореПівнічний потік-2

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