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ПОЛІТИКА

Названо особистість бійця, якого на камеру стратили російські окупанти

07 березня 2023, 12:43
Названо особистість бійця, якого на камеру стратили російські окупанти
Джерело: facebook.com/UALandForces
Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року.

Українським військовополоненим, якого російські вояки розстріляли після того, як він промовив "Слава Україні!", за попередніми даними, є Тимофій Шадура.

Про це повідомляє Сухопутні війська ЗСУ.

"За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут", - сказано у повідомленні.

Наразі тіло військового знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи встановлять після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, вчора мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зафільмували те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

На що одразу відреагували на Банковій. Керівник ОП Андрій Єрмак пообіцяв помститись за вбивство бійця. Тим часом омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що відправив відео з розстрілом українського полоненого міжнародним партнерам.

Згодом з'явилася і реакція президента Володимира Зеленського. Він пообіцяв, що Україна знайде вбивць військового, якого розстріляли російські боягузливі окупанти.

Тим часом нардепи просять главу держави надати звання Героя загиблому військовополоненому.

Розслідування цієї справи вже розпочато.

війнарозтріл військового

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