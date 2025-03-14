NBC News: кремль виключив Келлога з переговорів через його проукраїнську позицію

Генерала усунули від переговорів про мир через забаганку росії.

Спеціального посланця президента США Дональда Трампа щодо України та росії Кіта Келлога було усунено з переговорів на високому рівні про припинення війни після того, як кремль висловив небажання бачити його серед учасників.

Про це пише NBC News із посиланням на представників адміністрації США та російського чиновника.

Келлог, відставний генерал-лейтенант, не був присутній на двох присвячених війні в Україні самітах у Саудівській Аравії попри те, що ці переговори входять до сфери його відповідальності.

Як повідомив NBC News російський високопосадовець, Келлог не був присутній на американсько-російських переговорах в Ер-Ріяді 18 лютого через те, що російський президент путін вважає його “надто проукраїнським”.

"Келлог — колишній американський генерал, надто близький до України. Це не наша людина, не того рівня, який нам потрібен", — заявив співрозмовник.

Представник адміністрації Трампа підтвердив телеканалу, що росія наполягала на його виключенні, хоча й не уточнив, коли саме це було доведено до відома Білого дому. Доля Келлога в подальших переговорах залишається невизначеною.

Ще 13 лютого Трамп оголосив список учасників переговорів із росією. До нього увійшли директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з нацбезпеки Майкл Волтц та інші чиновники на чолі з держсекретарем Марко Рубіо. Келлог до списку не потрапив.

За словами другого американського посадовця, рішення про його виключення стало для Келлога "болючим ударом".

Представник ще одного спецпосланця Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який залучений до активних перемовин з росією, відмовився коментувати, чи обговорювалося питання щодо усунення Келлога з путіним.

Речник Ради національної безпеки Джеймс Хьюїтт заявив, що Трамп "використав таланти кількох високопоставлених чиновників адміністрації, щоб допомогти у вирішенні війни в Україні мирним шляхом". Він додав, що Келлог залишається “цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками”.

Відповідаючи минулого тижня на запитання, чи просили російські офіційні особи не включати Келлога в переговори на високому рівні, прессекретар російського МЗС Марія Захарова сказала, що американські лідери повинні "самостійно визначати склад своєї делегації" і що російські дипломати мають "великий досвід спілкування з різними представниками".

Андрій Федоров, колишній заступник міністра закордонних справ, який підтримує тісні зв’язки з кремлем, розповів більше. Він повідомив NBC News, що Келлог “"не та людина, з якою росія буде вести переговори", оскільки його позиція полягає в тому, щоб заморозити лінію фронту в Україні.