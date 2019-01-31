Кількість українців, що встановили сонячні панелі на дахах, зросла втричі Найбільше домашніх сонячних електростанцій встановили у Дніпропетровській області

Загалом сонячні панелі встановили на дахах будинків близько 7,5 тисяч сімей. У 2017 році таких сімей було на 4,5 тисяч менше.

Фото: mashable.com

Зазначається, що загальна потужність всіх сонячних панелей на дахах складає 160 мегаватів, а загальні інвестиції у домашні електростанції оцінюють на рівні 151 мільйона євро. Найбільше домашніх сонячних електростанцій встановили у Дніпропетровській області — 882 одиниці. У Київській області їхня кількість складає 838 одиниць. Трійку лідерів замикає Тернопільщина, де 665 домогосподарства встановили сонячні панелі. Нагадаємо, у Прип'яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl.

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