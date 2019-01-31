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Кількість українців, що встановили сонячні панелі на дахах, зросла втричі

Найбільше домашніх сонячних електростанцій встановили у Дніпропетровській області
Загалом сонячні панелі встановили на дахах будинків близько 7,5 тисяч сімей. У 2017 році таких сімей було на 4,5 тисяч менше.
Кількість українців, що встановили сонячні панелі на дахах, зросла втричі Фото: mashable.com

Зазначається, що загальна потужність всіх сонячних панелей на дахах складає 160 мегаватів, а загальні інвестиції у домашні електростанції оцінюють на рівні 151 мільйона євро.

Найбільше домашніх сонячних електростанцій встановили у Дніпропетровській області — 882 одиниці. У Київській області їхня кількість складає 838 одиниць. Трійку лідерів замикає Тернопільщина, де 665 домогосподарства встановили сонячні панелі.

Нагадаємо, у Прип'яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl.

 

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31 01 2019 17:56
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