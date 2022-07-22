БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця. До кінця року сума складе 180 млрд гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ надрукує 180 млрд грн до кінця року для покриття дефіциту бюджету
Регулятор очікує, що у 2023 році потреба в емісії збережеться
Фото: Економічна Правда
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
НБУ у базовому сценарії очікує, що у 2023 році "потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цьому році, приблизно вдвічі".
"Але з урахуванням тих припущень, які ми закладаємо від міжнародного фінансування, в тому числі від МВФ, і від інших партнерів, вони достатньо консервативні, але за таких консервативних припущень, необхідність в емісії ще збережеться", - сказав він.
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