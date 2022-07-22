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НБУ надрукує 180 млрд грн до кінця року для покриття дефіциту бюджету

Регулятор очікує, що у 2023 році потреба в емісії збережеться
Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця. До кінця року сума складе 180 млрд гривень.
НБУ надрукує 180 млрд грн до кінця року для покриття дефіциту бюджету Фото: Економічна Правда

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

НБУ у базовому сценарії очікує, що у 2023 році "потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цьому році, приблизно вдвічі".

"Але з урахуванням тих припущень, які ми закладаємо від міжнародного фінансування, в тому числі від МВФ, і від інших партнерів, вони достатньо консервативні, але за таких консервативних припущень, необхідність в емісії ще збережеться", - сказав він.

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22 07 2022 12:48
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