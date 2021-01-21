НБУ оцінив падіння ВВП в 2020 році в 4,4%

Нацбанк зберіг прогноз його зростання на 4,2% у 2021 році

Реальний ВВП за підсумками 2020 року становитиме 4,079 трлн грн порівняно з 3,975 трлн грн у 2019-му, у 2021 році цей показник прогнозується на рівні 4,58 трлн грн, у 2022-му - 5,015 трлн грн, у 2023-му - 5,474 трлн грн.

Національний банк України (НБУ) оцінив падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2020 році в 4,4% і зберіг прогноз його зростання на 4,2% у 2021 році, повідомляє "Інтрфакс-Україна".

"За оцінками НБУ, в 2020 році темп зниження реального ВВП становив 4,4%, що менше, ніж очікувалося в попередньому прогнозі (6%). Економіка України досить швидко відновлювалася в другому півріччі", - зазначив центробанк у четвер.

"Після проходження жорсткої фази карантину падіння ВВП сповільнилося до 3,5% р/р у ІІІ кварталі, цей тренд зберігся і в IV кварталі", - пояснив НБУ.

При цьому карантинні обмеження в листопаді мали незначний вплив на ділову активність, зазначає центробанк.

Як повідомляє НБУ, реальний ВВП за підсумками 2020 року становитиме 4,079 трлн грн порівняно з 3,975 трлн грн у 2019-му, у 2021 році цей показник прогнозується на рівні 4,58 трлн грн, у 2022-му - 5,015 трлн грн, у 2023-му - 5,474 трлн грн.

Окрім того, прогнозує Нацбанк, у 2021-му і 2022-2023 рр. економіка України зростатиме на рівні приблизно 4%. При цьому в 2021 році економіка майже надолужить втрати від коронакризи і покаже зростання на 4,2% ВВП. Головною рушійною силою для цього залишиться стійкий внутрішній попит, зумовлений зростанням реальних доходів.

Нагадаємо, що На тлі локдауну Мінекономіки прогнозує падіння ВВП у першому кварталі на 3%