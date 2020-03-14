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НБУ розробить кредитну програму підтримки бізнесу і населення

"НБУ підтримав мою ініціативу розробити кредитну програму підтримки бізнесу і населення України", - сказав Зеленський у своєму зверненні в п'ятницю.
НБУ розробить кредитну програму підтримки бізнесу і населення Фото: ua.news

Національний банк України підтримав ініціативу президента розробити кредитну програму підтримки бізнесу і населення в зв'язку з заходами щодо попередження поширення нового коронавірусу, повідомив президент Володимир Зеленський, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"НБУ підтримав мою ініціативу розробити кредитну програму підтримки бізнесу і населення України", - сказав Зеленський у своєму зверненні в п'ятницю.

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14 03 2020 14:54
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