БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"НБУ підтримав мою ініціативу розробити кредитну програму підтримки бізнесу і населення України", - сказав Зеленський у своєму зверненні в п'ятницю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ розробить кредитну програму підтримки бізнесу і населення
Фото: ua.news
Національний банк України підтримав ініціативу президента розробити кредитну програму підтримки бізнесу і населення в зв'язку з заходами щодо попередження поширення нового коронавірусу, повідомив президент Володимир Зеленський, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"НБУ підтримав мою ініціативу розробити кредитну програму підтримки бізнесу і населення України", - сказав Зеленський у своєму зверненні в п'ятницю.
Читайте також: Трамп анонсував фінансову підтримку вразливим верствам населення, малим підприємствам
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 03 2020 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?