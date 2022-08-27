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НБУ за тиждень продав на міжбанку майже $437 млн

Ольга
Матарикіна
Всього із початку 2022 року Нацбанк купив $3,081 млрд і €110,97 млн та продав $16,613 млрд і €1,789 млрд
НБУ за тиждень продав на міжбанку майже $437 млн Фото: з вільних джерел
Національний банк України за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку $437,07 млн та купив $7,3 млн.
 
Про це свідчать дані НБУ, передає Укрінформ.
 
Згідно з результатами валютних інтервенцій, із 22 по 26 серпня 2022 року Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $437,07 млн. При цьому регулятор купив 7$,3 млн.
 
Нагадаємо, у 2021 році Нацбанк купив на міжбанку $3,691 млрд, продав - $1,276 млрд. У 2020 році Національний банк купив $4,929 млрд, продав - $3,891 млрд.
 

 

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27 08 2022 09:07
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