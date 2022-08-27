НБУ за тиждень продав на міжбанку майже $437 млн

Національний банк України за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку $437,07 млн та купив $7,3 млн.

Про це свідчать дані НБУ, передає Укрінформ.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, із 22 по 26 серпня 2022 року Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $437,07 млн. При цьому регулятор купив 7$,3 млн.

Нагадаємо, у 2021 році Нацбанк купив на міжбанку $3,691 млрд, продав - $1,276 млрд. У 2020 році Національний банк купив $4,929 млрд, продав - $3,891 млрд.