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НБУ знизив облікову ставку для підтримки економіки

В НБУ розраховують, що банки будуть брати дешеві гроші і кредитувати реальний сектор
Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8,0% до 6,0% річних. Ставка буде знижена з 12 червня.
НБУ знизив облікову ставку для підтримки економіки Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає РБК - Україна.

Як зазначив Смолій, це - найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

"Пом’якшення монетарної політики та інші антикризові заходи Національного банку, запроваджені упродовж останніх місяців, підтримають ділову активність в країні", - сказав він.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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11 06 2020 14:20
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