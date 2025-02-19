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"Не можна дати путіну знову всіх обдурити": Зеленський після розмови з Рютте

19 лютого 2025, 21:55
https://www.president.gov.ua/
Зеленський назвав розмову з Рютте "хорошою і змістовною"
Перед будь-якими переговорами з росією Україна повинна отримати чіткі гарантії безпеки. російському диктатору путіну не можна знову дозволяти обдурювати всіх.
 
Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
За словами глави української держави, він провів хорошу і змістовну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте. Зокрема, було обговорено зустріч президента України з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої порушувалося питання ролі Анкари в наданні гарантій безпеки.
 
"У цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією і Туреччиною, і США", - зазначив Зеленський.
 
Генсек НАТО зі свого боку поінформував про зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та росії Кітом Келлогом. Його важливі меседжі збігаються з метою України досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Необхідна впевненість у тому, що росія не повторить повномасштабного вторгнення.
 
При цьому Зеленський і Рютте обговорили майбутні контакти з партнерами та скоординували подальші кроки.
 
"Не можна дати путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери мають чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки", - додав Зеленський.
 
Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський написав про необхідність не дати путіну обдурити всіх після неоднозначних заяв президента США Дональда Трампа на його адресу. Зокрема, американський лідер згадував "низьку підтримку" Зеленського серед українців.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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