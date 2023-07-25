Не можна нав'язувати українцям темпи контрнаступу – посол Естонії в НАТО

Не можна нав’язувати Україні темпи контрнаступу та мати завищені очікування щодо його результатів.

Про це заявив посол Естонії в НАТО Юрі Луйк, повідомляє ERR.

За його словами, щодо контрнаступу не повинно бути завищених очікувань і не можна нав'язувати українцям темп, не підкріплений логікою воєнного часу.

"Зрештою, у росіян там три потужні оборонні лінії, величезні мінні поля, укріплені бункери. Можна тільки уявити, як важко українським бійцям прориватися через них. І взагалі, коли переходять у наступ, найскладніше – подолати оборонний вал, це найважче і вимагає багато жертв", – сказав він.