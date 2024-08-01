"Не всі території потрібно відвойовувати руками" – Зеленський

Президент України розповів журналістам про територіальні поступки і дипломатію.

Питання територіальної цілісності не може вирішувати Президент чи будь-хто з посадових осіб, адже це суперечить Конституції України. Відмовлятися від своєї землі влада "офіційно не має права", бо у такому випадку порушить Основний Закон.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, зокрема виданню Liberation.

Він відповів на запитання щодо того, чи розглядає українська влада відмову від територій заради припинення війни.

Проте Зеленський все ж стверджує, що це питання "внутрішнього характеру", яке може розглядатися, "якщо воно буде офіційно порушене".

Президент сказав, що ідея "Україна віддає території, а натомість отримує гарантії безпеки, НАТО чи ЄС" ніколи не лунала як оформлена пропозиція: "Ніхто нічого офіційно нам не пропонував".

Зеленський вважає територіальні поступки "не найкращим варіантом, коли маєте справу з путіним" через загрозу повторного розпалювання війни. Проте глава держави також вбачає можливість не відвойовувати усі території "руками та зброєю", бо через це можна втратити багато часу та людей: "Для цього будувалася Формула миру, щоб політично тиснути на путіна".