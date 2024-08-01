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"Не всі території потрібно відвойовувати руками" – Зеленський

01 серпня 2024, 08:33
Президент України розповів журналістам про територіальні поступки і дипломатію.
Питання територіальної цілісності не може вирішувати Президент чи будь-хто з посадових осіб, адже це суперечить Конституції України. Відмовлятися від своєї землі влада "офіційно не має права", бо у такому випадку порушить Основний Закон.
 
Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, зокрема виданню Liberation.
 
Він відповів на запитання щодо того, чи розглядає українська влада відмову від територій заради припинення війни.
 
Проте Зеленський все ж стверджує, що це питання "внутрішнього характеру", яке може розглядатися, "якщо воно буде офіційно порушене". 
 
Президент сказав, що ідея "Україна віддає території, а натомість отримує гарантії безпеки, НАТО чи ЄС" ніколи не лунала як оформлена пропозиція: "Ніхто нічого офіційно нам не пропонував".   
 
Зеленський вважає територіальні поступки "не найкращим варіантом, коли маєте справу з путіним" через загрозу повторного розпалювання війни. Проте глава держави також вбачає можливість не відвойовувати усі території "руками та зброєю", бо через це можна втратити багато часу та людей: "Для цього будувалася Формула миру, щоб політично тиснути на путіна". 
війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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