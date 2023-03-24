Не всі території Україна повертатиме військовим шляхом – ​​Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен припустив, що в майбутньому дипломатія ще відіграє свою роль, оскільки Київ може вирішити не повертати всі території військовим шляхом.

Повідомляє France24.

"Я думаю, що в Україні буде територія, за яку українці будуть боротися на землі; можливо, буде територія, яку вони вирішать повернути іншими способами", - заявив Блінкен.

На конгресі він відповідав на запитання представника Республіканської партії Кріса Стюарта, який запитав, чи підтримують США Президента Володимира Зеленського в його прагненні повернути Крим, який був захоплений і анексований Москвою в 2014 році.

"Якщо наше зобов'язання і наша домовленість з Зеленським полягає в тому, що ми підтримаємо їх у всьому, чого вони хочуть досягти, включаючи повну відсутність російської присутності в Криму, тоді ми просимо про світ, в якому буде багато болю", - додав республіканець Стюарт.

Це мають бути рішення українців про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє, і що це стосується суверенітету, територіальної цілісності та незалежності країни, сказав Блінкен.

І додав, що чого ми не хочемо, в інтересах усіх, так це щоб врегулювання сталося в такій точці і в такий спосіб, який просто запросить росіян перезавантажитися, переозброїтися і потім знову напасти.

Блінкен часто заявляв, що війну потрібно закінчити дипломатичним шляхом, але відкидав найближчі перспективи переговорів, вважаючи, що росія не налаштована серйозно, і зосереджуючись на допомозі українській армії.