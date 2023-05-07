"Небачена нервозність" охоплює москву перед парадом 9 травня – The Guardian

Перед парадом в москві до 9 травня, коли в росії святкують День Перемоги, кремль охопила "небачена раніше нервозність".

Про це сказав в коментарі The Guardian один із чиновників мерії москви.

"Є нервозність, якої я ніколи раніше не бачив. Але День Перемоги має бути, іншого виходу немає", — сказав чиновник на умовах анонімності.

Експерти наголошують, що для російського диктатор путіна це "найважливіша подія року" і скасування параду в москві неможливе.

"путін отримує всю свою легітимність від параду, називаючи себе прямим наступником армії, яка перемогла нацистську Німеччину. Це також шанс путіна показати нації, що він все ще сильний і контролює так звану спеціальну військову операцію в Україні", – наголошує Андрій Колесніков, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у москві.

Експерт також прогнозує, що на параді у вівторок путін, ймовірно, виголосить промову, у якій проводитиме історичні паралелі між двома війнами, неправдиво виставляючи Україну як спадкоємицю нацистської Німеччини. Він вже робив це під час промови торік, коли заявив, що російська армія воює в Україні, "щоб у світі не було місця різникам, убивцям і нацистам". Він також стверджував тоді, що "перемога буде за росією, як у 1945 році".