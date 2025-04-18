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ПОЛІТИКА

Нєбєнзя пояснив нереалістичність припинення вогню в Україні

18 квітня 2025, 14:01
Нєбєнзя пояснив нереалістичність припинення вогню в Україні
Фото: РБК
Україна нібито порушила домовленості щодо взаємного припинення ударів по об'єктах енергетики.

Постійний представник росії в ООН Васілій Нєбєнзя вважає, що припинення вогню в Україні поки що нереалістичне. Про це він заявив журналістам за підсумками закритих консультацій Ради безпеки ООН.

Однією з причин цієї "нереалістичності" Нєбєнзя назвав те, що Україна нібито порушила домовленості про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетики: "У нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано українською стороною. У цих обставинах говорити про припинення вогню на даному етапі просто нереалістично".

Коментуючи необхідність закріплення можливих домовленостей між росією та Україною Радбезом ООН, Нєбєнзя зазначив, що все залежатиме від умов ймовірного припинення вогню та формулювань у документі.

При цьому постпред рф в ООН зазначив, що Захід не висловив готовності натиснути на Київ щодо дотримання мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. Він заявив, що доповість про це москві.

війнаООННебензяросія окупанти

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