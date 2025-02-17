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Небензя відзначився новою заявою в ООН про війну рф проти України

17 лютого 2025, 19:33
Небензя відзначився новою заявою в ООН про війну рф проти України
Фото: РБК
рф продовжує наполягати, що низка українських областей нібито є її землями.
Постійний представник рф в ООН Василь Небензя на тлі розмов про завершення війни рф проти України відзначився новою заявою. Він сказав, що Україна "безповоротно втратила" Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.
 
Про це він сказав під час засідання.
 
"Україна тепер безповоротно втратила не тільки Крим, а й "ДНР", і "ЛНР", і Херсонську, і Запорізьку області, які увійшли до складу росії. Відповідно, виправляти ситуацію потрібно в тих регіонах, які поки що залишаються під контролем Києва", – видав рупор російської пропаганди в ООН.
 
Крім цього, Небензя наполягає, що "майбутня Україна", як вважають у москві, має бути "демілітаризованою нейтральною державою, яка не входить до жодних блоків і альянсів".
 
Нагадає.мо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде юридично відмовлятися від окупованих територій і шукатиме дипломатичний шлях їхнього повернення. За його словами, визнавати захоплені території частиною росії Київ не стане.
 
При цьому Зеленський також сказав, що все ще вважає можливою перемогу України у війні воєнним шляхом.

 

ООНвійна в Україніросія окупанти

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