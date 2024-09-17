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Недостатня західна підтримка не дає Україні створювати ефективні бойові підрозділи – ISW

17 вересня 2024, 09:10
Недостатня західна підтримка не дає Україні створювати ефективні бойові підрозділи – ISW
Київ вжив заходів, щоб усунути нестачу людських ресурсів в армії.

Проте затримки і недостатність західної військової допомоги продовжують обмежувати її здатність створювати ефективні бойові підрозділи. 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"ISW давно оцінює, що здатність України захищатися від російських наступальних операцій і кинути виклик ініціативі на ТВД значною мірою залежить як від надання військової допомоги Заходом, так і від зусиль України відновити існуючі підрозділи та створити нові — останнім з яких Україна приділила значну увагу", - йдеться в звіті.

Спеціалісти написали, що нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю CNN про те, що Україні "потрібно 14 бригад, аби бути готовими" до невизначеної вимоги, і що Україна не змогла оснастити "навіть чотири" з цих бригад.

Український лідер додав, що Україна нарощує внутрішнє виробництво безпілотників і перекидає техніку зі складів або резервних бригад, щоб спробувати компенсувати недостатню військову допомогу Заходу.

За словами президента, це недостатнє забезпечення, зокрема бронетехнікою та артилерійськими боєприпасами, призвело до втрат українського особового складу.

Але створення більшої кількості української піхоти без відповідного збільшення механізованої техніки суттєво не підвищить боєздатність України, зазначили аналітики ISW.

 
війна в УкраїніISW

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