Нелегальна міграція до ЄС за рік скоротилася на 31% – Frontex

Найбільше зниження – на так званому балканському маршруті – на 64%.

З січня до березня кордони країн Європейського союзу нелегально перетнули близько 33 600 осіб. Це приблизно на 31% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє DW із посиланням на дані Агентства ЄС з охорони кордонів Frontex.

Згідно з аналізом агентства, яке стежить за кордонами за допомогою поліцейських, літаків та супутників, кількість біженців на всіх відомих маршрутах до Євросоюзу знижується.

Найбільше зниження – на так званому балканському маршруті – на 64%.

Значно менше людей переправилося через Середземне море: на маршруті з Північної Африки до Іспанії їх стало на 18% менше, а на маршруті до Італії – на 26%.

Це пов'язують, серед іншого, з жорсткими заходами, які вживають деякі країни Північної Африки. Наприклад, після того, як ЄС уклав міграційну угоду з Тунісом, ця країна не дозволяє судам із біженцями залишати своє узбережжя.