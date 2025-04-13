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Нелегальна міграція до ЄС за рік скоротилася на 31% – Frontex

13 квітня 2025, 10:57
Нелегальна міграція до ЄС за рік скоротилася на 31% – Frontex
Найбільше зниження – на так званому балканському маршруті – на 64%.
З січня до березня кордони країн Європейського союзу нелегально перетнули близько 33 600 осіб. Це приблизно на 31% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
 
Про це повідомляє DW із посиланням на дані Агентства ЄС з охорони кордонів Frontex.
 
Згідно з аналізом агентства, яке стежить за кордонами за допомогою поліцейських, літаків та супутників, кількість біженців на всіх відомих маршрутах до Євросоюзу знижується. 
 
Найбільше зниження – на так званому балканському маршруті – на 64%. 
 
Значно менше людей переправилося через Середземне море: на маршруті з Північної Африки до Іспанії їх стало на 18% менше, а на маршруті до Італії – на 26%.
 
Це пов'язують, серед іншого, з жорсткими заходами, які вживають деякі країни Північної Африки. Наприклад, після того, як ЄС уклав міграційну угоду з Тунісом, ця країна не дозволяє судам із біженцями залишати своє узбережжя.
ЄСмігрантивійна в Україні

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