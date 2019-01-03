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Нелегали з Тунісу переплутали французький і білоруський Брест

Чоловіки без документів намагалися обійти пункт пропуску "Варшавський міст"
Брестські прикордонники затримали поблизу білорусько-польського кордону двох нелегальних мігрантів.
Нелегали з Тунісу переплутали французький і білоруський Брест Фото з вільних джерел

Про це повідомляє агентство БЕЛТА з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі.

Інцидент стався 28 лютого. Чоловіки без документів намагалися обійти пункт пропуску "Варшавський міст".

Порушники представилися громадянами Сирії. Інших відомостей вони не надали, посилаючись на мовний бар'єр.

Однак, за оперативною інформацією, іноземці, імовірно, є громадянами Тунісу. При спробі порушення кордону вони планували використовувати географічні карти Польщі та міста Бреста, але тільки не білоруського, а розташованого у Франції.

Стосовно затриманих розпочато адміністративний процес за порушення прикордонного законодавства. До встановлення особи вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання Брестської прикордонної групи.

Нагадаємо, що прикордонники відділення "Косино" Мукачівського загону в ніч на понеділок, 10 грудня, затримали двох порушників, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини.

 

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01 03 2019 19:21
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