Немає "абсолютно жодної домовленості" щодо відправлення солдатів в Україну – президент Польщі

На спецсаміті союзників України у Парижі говорили про боєприпаси, розмінування і спільне виробництво ракет.

Президент Польщі Анджей Дуда розповів подробиці спеціального саміту союзників України, який відбувся 26 лютого у Парижі.

Про це повідомляє RMF24.

На заході йшлося про зміцнення співпраці на підтримку Києва. За словами польського президента, союзники обговорили постачання боєприпасів.

"Сподіваюся, що найближчим часом разом ми зможемо підготувати значні постачання боєприпасів для України, тому що це найголовніше. Це те, що Україні потрібно найбільше, це те, про що останнім часом багато разів говорив Президент України Володимир Зеленський. Це дуже конкретна відповідь не лише європейських лідерів, тому що тут також були представники Канади та США", – сказав Дуда.

Також йшлося про інші форми підтримки України. Зокрема, обговорювали допомогу в розмінуванні, а також навчання підтримці охорони кордону, наприклад кордону з білоруссю, де - як підкреслив Дуда, "звичайно немає війни, але яка з точки зору України є значною загрозою і також вимагає активних дій українських сил".

Президент Польщі зазначив, що є дуже різний потенціал союзників щодо розмінування. Тут і приватні поліцейські сили, які теж мають саперів та можуть надати підтримку Україні.

Союзники обговорили промислове співробітництво з Києвом, наприклад, у ракетній галузі. Дуда сказав, що "Україна має власне ракетне виробництво, але можна передати і зробити доступними сучасні технології, які є в розпорядженні західних країн".

"Насамперед - країн НАТО, які сьогодні могли б модернізувати українське виробництво і зробити Україну здатною виробляти набагато сучасніші, ніж раніше, ракети для власної оборони", – пояснив Дуда.

Польський президент наголосив, що обговорювали питання відправлення військових до України і що навколо нього розгорілася "найгостріша дискусія". Дуда сказав, що тут "не було абсолютно ніякої згоди" і "таких рішень абсолютно немає".